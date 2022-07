Daino: «Lukaku delusione al Chelsea. Inzaghi? È il momento di vincere»

Daniele Daino, su Tmw radio, ha parlato del ritorno di Lukaku all’Inter. Qualche considerazione su Inzaghi che da quest’anno ha l’obbligo di vincere qualcosa di importante

VINCERE − Daino commenta il ritorno di Lukaku concentrandosi anche sul tecnico nerazzurro: «Romelu Lukaku deve riscattare, ci si aspettava che il Chelsea avrebbe avuto quell’attaccante che fa la differenza ma a volte le dinamiche portano ad altri esiti. Era un calcio molto diverso da quello di Conte. Lui ritorna all’Inter per sua scelta e poi ne ritrova una squadra non molto lontana dai concetti di Conte. Sicuramente Conte è più martello di Inzaghi e lo Scudetto non è arrivato per questo, perché si è persa nei momenti chiave. Se la sfida sarà importante per Lukaku, quello di Inzaghi comincia ad essere importante ancora di più. Adesso è il momento di vincere qualcosa d’importante, ossia il campionato. Se non dovesse farlo, si parlerebbe di un Inzaghi comunque buon allenatore ma farebbe un passo indietro».