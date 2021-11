Daino: «Lautaro Martinez è fortunato ad avere Dzeko. Ritornerà al gol»

Lautaro Martinez non segna da sette partite complessive tra campionato e Champions League. Per Daniele Daino, in collegamento su TMW Radio, si tratta di un periodo passeggero. Il Toro è, inoltre, fortunato ad avere accanto Dzeko

TORO − Daino non ha dubbi sul ritorno al gol dell’attaccante dell’Inter: «Lautaro Martinez, penso, debba essere fortunato ad avere accanto per caratteristiche un giocatore come Edin Dzeko. Credo che un giocatore come il bosniaco possa soltanto giovare all’argentino, in quanto può migliorare sia tecnicamente che in zona gol. Poi parlando dell’ultima prestazione nel Derby, non è che il giocatore non si trovi in condizione di fare gol o rimanga sempre lontano dall’area di rigore. Al momento, non riesce a segnare per un po’ di sfortuna, poca precisione o poca freddezza ma è soltanto un ‘malanno’ temporaneo. Credo che Dzeko possa fare solo bene ad un attaccante brevilineo e rapido come Lautaro Martinez».