Daino: «Juventus, dopo Koulibaly o Bremer o Milenkovic. Ma uno già dell’Inter»

La Juventus sta valutando la possibilità di cedere de Ligt, con Koulibaly primo nome per sostituirlo. L’ex difensore Daino, ospite di Sportitalia Mercato, mette come alternative Bremer e Milenkovic anche se per lui uno è già dell’Inter.

LE OPZIONI – Daniele Daino valuta i migliori difensori della Serie A in relazione al mercato: «Kalidou Koulibaly del Napoli è il primo obiettivo della Juventus, secondo me. Poi deciderà il giocatore, tutto dipende da Koulibaly. L’altro giocatore è Gleison Bremer, che però sembrerebbe avere già l’accordo con l’Inter: molto difficile per la Juventus. Poi c’è Nikola Milenkovic della Fiorentina. Per me uno dei tre, se guardiamo il nostro campionato, è l’ideale per sostituire Matthijs de Ligt».