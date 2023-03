Daino: «Inzaghi fuori? Aspetterei! Fatico a trovare un altro»

Daino non è così convinto che l’Inter lascerà andare Inzaghi al termine della stagione. Intervenuto a Sportitalia, l’ex difensore non esclude la permanenza dell’attuale allenatore oltre giugno e spiega le motivazioni per cui ha dubbi.

SOSTITUTO NON SCONTATO – Daniele Daino non è convinto che l’Inter al termine della stagione cambierà in panchina: «Io sinceramente faccio fatica, in questo momento, a trovare un altro allenatore. Poi aspetterei a far fuori Simone Inzaghi: è vero che è lontano dal Napoli in Serie A, però manca ancora tanto: aspettiamo la fine di questo campionato. Io non sono così convinto che Inzaghi non sarà l’allenatore dell’Inter nella prossima stagione».