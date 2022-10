Daino: «Inter unica squadra completa, col Napoli. Stesso livello su due cose»

L’ex calciatore Daino, ospite a Sportitalia, ha brevemente parlato di Inter. L’ex calciatore e ora opinionista ha fatto un paragone con il Napoli di Spalletti.

COMPLETA – Daniele Daino ritiene che in Serie A le uniche due squadre complete siano il Napoli e l’Inter. Queste le sue parole a Sportitalia: «Forse l’unica squadra completa come il Napoli è quella di Simone Inzaghi. Gli Azzurri sono i migliori in questo momento. Sono primi in Serie A e sono già qualificati agli ottavi di Champions League. I nerazzurri sono su quel livello per la qualità e la profondità del loro attacco». Così l’ex difensore del Milan sull’Inter.