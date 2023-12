Daino: «Inter straordinaria in campionato. Serve un attaccante»

L’Inter ha sbagliato pochissimo in campionato, il cammino fino ad ora è quasi perfetto. Daniele Daino però lancia l’allarme in un reparto su Sportitalia.

UN INTERVENTO – Serve lavorare sul mercato, Daniele Daino ne è convinto: «L’Inter sta facendo qualcosa di straordinario in campionato, ma avrebbe bisogno comunque di un attaccante. Questo per far rifiatare Lautaro Martinez in primis e Thuram tra campionato e la gestione della Champions League. Tutti gli attaccanti ne hanno estremo bisogno, su Arnautovic per problemi fisici non penso ci sia grande affidamento. Sanchez è un attaccante diverso e atipico. Io farei un acquisto per gestire meglio gli impegni. Il Genoa? Sta facendo bene, ha qualità ma se l’Inter scende in campo come sa non ci sarò partita».