Daino: «Inter la squadra più completa ma oggi non gioca più di collettivo»

Daniele Daino ritiene l’Inter la squadra strutturalmente più forte in Italia ma ad oggi sta avendo tante difficoltà. Secondo l’ex giocatore i nerazzurri non giocano di collettivo. Le sue parole a Sportitalia

DIFFICOLTÀ − Daino individua il problema della squadra di Inzaghi: «Ci sono difficoltà e situazioni diverse. Inter e Juventus stanno facendo cose che non dovrebbero fare. La Juventus non ha mai fatto la prestazione. Il club aveva fatto già un punto d’incontro con Marotta che aveva riunito la squadra ma non aveva funzionato. Ma non è più l’Inter che giocava di collettivo. Io la ritengo la più completa ma ad oggi non gioca da squadra».