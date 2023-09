Daino: «Inter rinforzata dal mercato. Centrocampo tra i più forti in Europa!»

Daino ospite dagli studi di Sportitalia ha espresso la sua opinione riguardo il mercato dell’Inter, soffermandosi in particolare sul centrocampo.

CENTROCAMPO COMPLETO – Daniele Daino ha parlato così del mercato dei nerazzurri: «L’Inter esce rinforzata dal mercato, soprattutto a centrocampo che è tra i migliori in Europa, non solo in Italia. Per qualità differenti, capacità di copertura e di gamba. Il Milan anche ha cambiato in quella zona del campo, ma Loftus-Cheek non è il sostituto naturale di Kessié, dato che un giocatore come lui non è mai stato sostituito dopo la sua partenza».