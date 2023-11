Daino: «Inter, una bella notizia. Arnautovic può essere valore aggiunto»

Nell’analisi di Benfica-Inter di Daniele Daino il focus è sull’opportunità data da Inzaghi alle alternative in panchina. In particolare l’ex calciatore si sofferma sul ritorno di Marko Arnautovic.

MINUTAGGIO – Fra le risposte ottenute da Simone Inzaghi in Benfica-Inter c’è anche quella di Marko Arnutovic, autore del primo gol in nerazzurro, Daniele Daino, ospite di “Sportitalia Mercato”, dichiara in merito: «Recuperare un 3-0 in campo europeo e addirittura rischiare di andare a vincerla, al di là di chi è sceso in campo dall’inizio, ti dà già l’idea della forza che ha l’Inter. Anche perché davanti aveva il Benfica che è una signora squadra. Son scesi in campo giocatori che avevano pochissimi minuti nelle gambe. Inzaghi questo lo sapeva ed è normale che lì paghi. Ti puoi allenare bene ma un giocatore la condizione la può trovare solo nelle partite. Questa Inter scesa in campo aveva quattro undicesimi della squadra titolare. Per loro è stata un’occasione. La notizia importante in questo risultato è il gol di Arnatuvoic. È un giocatore che, se riprende condizione e minutaggio, può essere un valore aggiunto di questa Inter. Una gran bella alternativa per far rifiatare il titolare Thuram».