Daino: «Inter-Milan, dispiace ci sia Barella squalificato». Ma non è vero!

La settimana scorsa si è discusso molto di Barella per la sua ammonizione contro la Fiorentina, che secondo alcuni (esagerati) doveva essere da espulsione. Evidentemente all’ex difensore rossonero Daino è venuto in mente che fosse stato espulso, perché lo ritiene squalificato per il derby Inter-Milan di sabato.

LA VALUTAZIONE – Daniele Daino a Sportitalia parla del distacco fra Inter e Milan: «Ridotto si è ridotto. Il Milan è migliorato tecnicamente, è ringiovanito, ha migliorato in quelle zone di campo dove aveva bisogno di mettere peso, con l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek. Si è migliorato tanto, ha messo qualità e rinforzato la parte destra d’attacco con un giocatore di qualità. Il Milan è cresciuto, si è avvicinato tanto all’Inter. Mi dispiace che questo derby intanto arrivi dopo la sosta per le nazionali, perché i due allenatori lavoreranno coi giocatori per un giorno. È un vero peccato, perché le due squadre sono in grande forma e sono partite alla grande».

IRONIA O NO? – Daino, a seguire, dice un’inesattezza su Inter-Milan e non si capisce se sia ironia (da tifoso) o no: «Poi mi dispiace anche per la squalifica di Nicolò Barella, perché a me queste partite mi piace vederle con tutte in campo, i migliori giocatori. Dispiace per l’Inter non vedere Barella, perché mi sarebbe proprio piaciuto vederle contro al massimo livello. Peccato per la sosta».