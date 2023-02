Daino: «Inter-Milan? Derby gara a sé, sto un po’ di parte. Mio pronostico…»

Inter-Milan è il match clou della ventunesima giornata di Serie A. Daino ha fatto il suo pronostico sulla stracittadina in programma domenica sera

PRONOSTICO − Daniele Daino, ospite negli studi di Sportitalia, ha ragionato così sul Derby: «Io ragiono di cuore avendo giocato nel Milan per diversi anni. Il Milan arriva a pezzi sia per gli ultimi risultati che per l’infermeria piena, l’Inter è in uno stato di forma migliore ma è pur sempre un Derby. Una gara particolare, una gara a parte e diversa dalle altre. Dico che questa partita potrà finire in pareggio».