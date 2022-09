Daino: «All’Inter manca continuità. Dimarco? Bravo nei cross ma Perisic…»

Daniele Daino ha detto la sua sull’Inter concentrandosi in particolare sulle corsie nerazzurre con Federico Dimarco molto considerato da Inzaghi. Perisic però è una mancanza

CONTINUITÀ − A Sportitalia, Daino sui problemi dell’Inter: «L’Inter deve crescere, non è quella dello scorso anno. Giocava meglio a calcio dell’Inter di Conte. Inzaghi è preparato a far giocare bene le squadre. Molti singoli devono migliorare, manca Lukaku, le prestazioni importanti e la continuità. C’è da lavorare, fare risultato, prendere entusiasmo e continuare a lavorare. Ma alla rosa non manca niente per primeggiare in Italia. A sinistra la mancanza di Perisic è pesante, la sua qualità sta mancando anche se Dimarco è bravo a crossare ma gli viene meno la fase di finalizzazione».