Daino: «Inter costruita per far bene, può migliorare! Gestione Inzaghi»

Per Daino non si è ancora vista la miglior versione dell’Inter di questa stagione, nonostante il primo posto in classifica dopo diciassette giornate. L’ex difensore è dell’idea che Inzaghi e i suoi possano ancora fare di più.

PASSAGGIO DI CRESCITA – Il discorso sull’Inter di Daniele Daino a Sportitalia: «Non è ancora arrivata ai massimi livelli. Quando parlo della crescita di Simone Inzaghi ne parlo proprio per la gestione delle risorse a sua disposizione. La scorsa stagione e nel primo anno difficilmente faceva ruotare i giocatori, adesso invece lo fa. Ha molta qualità nelle riserve: l’Inter oggi ha quattordici-quindici titolari, può centellinare le energie e arrivare in fondo in campionato facendo un’ottima Champions League. Proprio come l’anno scorso. Quando sta bene e fa la partita è una delle migliori non solo in Italia, dove è la più forte in questo momento, ma anche in Europa. Il centrocampo secondo me è il reparto più forte che ha, è una squadra veramente difficile da battere in Italia e soprattutto in Europa. Che è da dove poi ti arrivano i soldi, vista la situazione economica. L’Inter è costruita per fare bene, ho grande fiducia e al massimo del livello si vedrà dopo la sosta».