Daino: «Dzeko-Lukaku? L’Inter ha bisogno di altro per il suo gioco »

Daniele Daino è intervenuto a Sportitalia Mercato per parlare riguardo il big match della ripresa tra Inter e Napoli.

SCUDETTO – Daniele Daino non stravede per la coppia Dzeko-Lukaku: «Quando si parla di due giocatori così io farei giocare o uno o l’altro. Poi possono anche giocare assieme, sono entrambi attaccanti di livello. Secondo me per ciò di cui ha bisogno l’Inter, non è la coppia migliore. Detto questo Dzeko è talmente intelligente a livello calcistico che può giocare con chiunque. È una partita fondamentale sia per l’Inter che per il Napoli. Gli azzurri uscendo imbattuti metterebbe di fatto una mano sullo Scudetto». L’ex giocatore preferisce Lautaro Martinez nell’attacco nerazzurro.