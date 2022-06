Daino: «Dybala crea problema tattico all’Inter! Idea di gioco in discussione»

L’ex calciatore Daino, ospite negli studi della trasmissione Sportitalia Mercato, si è concentrato su Dybala e sul suo probabile arrivo all’Inter. A detta sua, l’argentino sarà un problema tattico per Inzaghi.

PROBLEMA TATTICO − Daniele Daino, ex difensore fra le altre di Milan e Napoli, non appare convinto dell’arrivo di Paulo Dybala in nerazzurro: «Quando prendi un giocatore come lui devi per forza cambiare. Simone Inzaghi ha fatto bene con la Lazio e benissimo con l’Inter. Inzaghi non va a stravolgere l’Inter, non cambierà il modo di giocare dei centrocampisti. Dybala però ti crea il problema tattico, ti mette in discussione l’idea di gioco».