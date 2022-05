Daino: «Le difese contano, guardate Inter e Milan! Marotta? Il migliore»

Daniele Daino, ospite negli studi di Sportitalia Mercato, si è concentrato sul tema difese in Italia. Elogi a Inter e Milan con una battuta su Marotta

DIFESA − Le parole di Daino sui meriti delle due milanesi: «Per vincere e stare in alto contano le difese. Oggi vedo finire partite 4-4, ai miei tempi non accadeva. Il Milan ad esempio che è primo in classifica e si avvia a vincere il campionato ha costruito con Kalulu e Tomori una difesa impenetrabile in questo 2022; stessa cosa l’Inter che è li a giocarsela grazie ad una buona difesa, è la migliore del campionato. Marotta? Il miglior dirigente in Italia».