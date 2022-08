Daino: «Contro l’Inter devi tenere la concentrazione. Fatica? Meriti Lecce»

Daino torna sulla vittoria dell’Inter a Lecce al 94′ di sabato sera. Ospite di Sportitalia Mercato, l’ex difensore del Milan si sofferma soprattutto sulla gestione del corner che ha portato al gol di Dumfries.

LA LEGGEREZZA – Per Daniele Daino l’angolo del gol di Denzel Dumfries poteva essere gestito meglio: «Ci sono diverse squadre che hanno faticato non poco. Diamo anche ai meriti alle squadre che hanno affrontato: mi viene da pensare al Lecce che ha fatto una grandissima partita. Peccato per quel gol preso all’ultimo istante, ma se giochi contro l’Inter all’ultimo secondo la concentrazione deve essere ai massimi livelli. Sarà un bel campionato, hanno vinto tutte e dobbiamo attendere la fine del mercato che per me disturba tante squadre».