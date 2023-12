Daino: «Arnautovic fra i primi attaccanti in Serie A! Gli serve una cosa»

Daino difende Arnautovic, che sabato in Inter-Lecce ha fornito a Barella lo splendido assist per il definitivo 2-0. L’ex difensore fra le altre di Bologna, Milan e Napoli, ospite a Sportitalia questa sera, è dell’idea che l’austriaco possa servire a Inzaghi.

DI SCORTA – Daniele Daino non segue le critiche: «Marko Arnautovic lo conosco molto bene, avendolo seguito al Bologna negli anni cui ha giocato lì. Questo è un giocatore muscolare che ha bisogno di una cosa: di giocare. È il classico giocatore che quando ha minutaggio sta bene: sono sicuro, essendo uno che fa reparto da solo, che messo accanto ad Alexis Sanchez o a Marcus Thuram può ancora fare la differenza. È uno dei primi attaccanti centrali del nostro campionato, ha grandi qualità ma purtroppo spesso è infortunato. In questo momento i minuti di Arnautovic non sono ancora quelli che possono permettergli di fare la differenza».

LA CRESCITA – Oltre ad Arnautovic, Daino valutare il resto della rosa: «Rispetto allo scorso anno l’Inter si è migliorata? Secondo me sì. Poi dispiace l’infortunio di Juan Guillermo Cuadrado, che soprattutto in Champions League poteva dare l’esperienza che serve. Però c’è un ragazzo, Yann Bisseck, che è entrato molto bene e sta facendo bene. Molti giocatori dell’Inter si fanno trovare pronti, c’è una struttura di squadra che sa quello che vuole. L’Inter non fa un calcio spettacolare, ma quando è in psosesso palla ha delle manovre e accelerazioni importanti. Si trovano molto bene con Federico Dimarco a sinistra e i due attaccanti davanti».