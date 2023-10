D’Agostino: «Se l’Inter è concentrata non ce n’è per nessuno! Samardzic..»

D’Agostino punta tutto sull’Inter in questa stagione, non solo in Serie A. L’ex centrocampista italiano, oggi allenatore ma senza panchina, intervistato da SuperNews, spende parole positive per la squadra nerazzurra. E anche per l’ex obiettivo di mercato a centrocampo, Samardzic

INTER PIGLIATUTTO – Non è il termine più adatto da utilizzare in questo periodo ma Gaetano D’Agostino non ha dubbi su chi scommettere in Serie A nella lotta Scudetto: «Sull’Inter! Senza dubbio. OK le battute di arresto contro Sassuolo e Bologna, ma sono nettamente la squadra da battere. Se restano concentrati e mentalmente, sono sul pezzo. Non ce n’è per nessuno in Italia!». Tre possibili outsider tricolori per l’ex centrocampista oggi allenatore: «Il Milan come valori assoluti. La Juventus perché non ha le coppe. E nonostante tutto, il Napoli. Però lì c’è qualcosa che non mi quadra, ma dovrei essere dentro l’ambiente partenopeo per poter dare un giudizio preciso». Lasciando l’Italia per l’Europa, il giudizio di D’Agostino – intervistato da Giancarlo Sali per il portale SuperNews – non cambia: «Anche qui dico Inter! Possono arrivare lontani in Champions League, come è già successo nella passata stagione». Inoltre, l’ex centrocampista dell’Udinese dà il proprio giudizio su Lazar Samardzic, vicinissimo all’Inter in estate e poi rimasto a Udine: «Dico solo una cosa… Samardzic è uno di quei calciatori dei quali non puoi fare a meno mai. Non solo all’Udinese. È fortissimo!». Queste le parole di D’Agostino sulla stagione nerazzurra e non solo.

Fonte: SuperNews – Giancarlo Sali