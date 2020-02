Dacourt: “Seguo l’Inter ogni settimana. Nerazzurri non bene, benissimo!”

Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb in vista di Lione-Juventus di Champions League, Olivier Dacourt – ex centrocampista francese che ha militato anche all’Inter – ha parlato della situazione in casa nerazzurra.

AVVENTURE ITALIANE – Dopo aver militato per tre anni, dal 2006 al 2009, all’Inter, Olivier Dacourt non ha di certo dimenticato la squadra nerazzurra. Così come la Roma, altra squadra italiana per la quale l’ex centrocampista francese ha militato. Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb in vista della sfida tra Lione e Juventus di Champions League, l’ex giocatore ha commentato la situazione attuale delle sue due ex squadre, che ancora segue con piacere: «In Italia ci sono due squadre che seguo sempre con piacere, ogni settimana. L’Inter non sta facendo bene ma benissimo. Sono contento di vederla lassù. La Roma sapevamo che avrebbe affrontato alcune difficoltà in una stagione di ripartenza, sono certo che ripartirà al meglio».