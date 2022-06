Inzaghi e Zanetti in coro, complimenti all’Inter Primavera: «Bellissimo percorso»

Anche Simone Inzaghi e Javier Zanetti presenti ieri in sede di Viale della Liberazione per festeggiare lo scudetto vinto dalla Primavera dell’Inter (vedi QUI). I due, insieme alla dirigenza al completo, si sono complimentati con i ragazzi allenati da Cristian Chivu.

I COMPLIMENTI – La festa per lo scudetto Primavera Ieri sera festa in casa Inter per lo scudetto conquistato dalla Primavera allenata da Cristian Chivu. Erano presenti il vice presidente Javier Zanetti gli ad Beppe Marotta e Alessandro Antonello, il ds Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin, il responsabile del vivaio Roberto Samaden.

Fonte: Corriere dello Sport