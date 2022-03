Da Costa: «Scudetto? L’Inter è la più attrezzata ma occhio alla Juventus»

L’ex portiere del Bologna Angelo Da Costa ha parlato ai microfoni di Tmw della lotta Scudetto. Sicuro sulla rosa dell’Inter ma anche sul rientro della Juventus

SQUADRE IN LOTTA − L’intervento di Da Costa in merito alla serrata corsa per la vittoria del campionato: «Corsa Scudetto? Occhio alla Juventus. Non dimentichiamola mai. Sono contento che dopo tanti anni il campionato sia di nuovo bello ed entusiasmante. L’Inter è la più attrezzata, il Milan ha entusiasmo. Ma attenzione alla Juventus».