D. Lippi: “Politano, nessuna rivalsa sull’Inter. Contro i nerazzurri…”

Condividi questo articolo

Intervenuto a Radio Marte, Davide Lippi, agente tra gli altri di Matteo Politano, ha parlato del giocatore ex Inter ora al Napoli e dell’incrocio tra le due squadre di giovedì sera, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

NESSUNA RIVALSA – Giovedì sera, in occasione di Napoli-Inter, Matteo Politano sarà chiamato a sfidare il suo recente passato. Trasferitosi nella squadra partenopea proprio dai nerazzurri a gennaio, il giocatore potrebbe scendere in campo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Secondo il suo agente Davide Lippi, però, da parte del giocatore non ci sarebbe alcun senso di rivalsa nei confronti della sua precedente squadra: «Il Napoli ha fatto un grande investimento su Politano, credono molto in lui. Gattuso lo voleva già dai tempi del Milan. Cambiare squadra a gennaio non è facile, ci vuole pazienza. Arriva da una situazione personalmente depressa, reduce da una grande stagione. Chiaro che poi cambiano gli allenatori e cambiano le gerarchie, però è sereno. Matteo è un professionista e vuole sempre fare il suo lavoro, contro l’Inter darà il massimo come sempre, ma non c’è particolare spirito di rivalsa, lui è stato bene in nerazzurro».