D’Aversa sfida l’Inter: “Il Parma non si pone limiti, in campo per il massimo”

Condividi questo articolo

D’Aversa questa sera ha trionfato in Genoa-Parma 1-4 (vedi articolo). Il tecnico gialloblù, che domenica alle 21.45 ospiterà l’Inter al Tardini, ha parlato in conferenza stampa delle ambizioni della sua squadra, ora settima e quindi in piena zona Europa League.

SETTIMI PRIMA DELL’INTER – Roberto D’Aversa, dopo il trionfo del Parma sul campo del Genoa, apre la corsa all’Europa League: «Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Ci sono tante situazioni dove non ci siamo creati alibi, ma siamo andati a lavorare. Ci terrei a evidenziare quello che stanno facendo. Parma in Europa? I tifosi sono liberi di fare quello che vogliono. Io penso che gli obiettivi li ponga la società, sotto questo punto di vista credo ce ne siano altre più attrezzate. Poi non ci poniamo limiti e andiamo in campo per fare il massimo. Ovvio che, finché non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo (la salvezza, ndr), puntiamo a quello, a volte il cambio di aspettativa e di obiettivo di porta a non essere contento per un pareggio a Torino. Questo non va bene».