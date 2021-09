D’Aversa recrimina: «Calendario non dalla nostra parte con Milan, Inter e Napoli»

D’Aversa non è soddisfatto per come il calendario abbia messo la Sampdoria davanti a Milan, Inter e Napoli nelle tre partite casalinghe, con l’unico punto fatto coi nerazzurri. Il tecnico blucerchiato ne ha parlato in conferenza stampa.

INIZIO DURO – Sampdoria con un solo punto in casa in Serie A e Roberto D’Aversa spiega il perché: «Diciamo che il calendario non è stato dalla nostra parte. Le tre partite in casa ci ha visto affrontare squadre come Milan, Inter e ora il Napoli. Poi sempre nei momenti migliori: il Napoli, a parte l’amichevole col Benevento dove non aveva tanti giocatori, ha vinto tutte le partite tranne quella in Europa, dove è riuscito a rimontare. È una squadra in fiducia, con delle qualità importanti. Quando giochi con queste grandi squadre devi andare a concedere il meno possibile».