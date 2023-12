D’Aversa, rammarico verso Inter-Lecce: «Spiace vederla dalla tribuna»

Roberto D’Aversa ha parlato al DAZN nel post partita di Lecce-Frosinone, sfida vinta dai salentini per 2-1. Il tecnico ha parlato anche dell’imminente sfida all’Inter

RAMMARICO – Queste le parole di D’Aversa, rammaricato per il giallo che gli farà saltare Inter-Lecce: «Una squadra che non molla mai, ci crede fino alla fine. Una squadra che sta molto bene fisicamente. A volte, essendo giovani, sentivano l’importanza della gara e si è commesso qualche errore. Ma non posso rimproverare nulla, stanno facendo qualcosa di straordinario. Merito loro e della società che hanno mostrato vicinanza. Due punte? Piccoli e Kristovic hanno caratteristiche per giocare insieme, finché la squadra lo supporta. Squalificato contro l’Inter? Mi dispiace, ma è gratificante per i collaboratori, è giusto se la godano loro. Non è bellò guardarla dalla tribuna, a volte si prendono gialli evitabili»