D’Aversa: Â«Tante occasioni perse. Con l’Inter recriminiamo sul risultatoÂ»

D’Aversa: «Tante occasioni perse. Con l’Inter recriminiamo sul risultato»

Roberto D’Aversa Parma

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Roma. Il tecnico degli emiliani è tornato a parlare anche della prestazione che ha portato al risultato di 1-2 contro l’Inter.

RECRIMINAZIONE – Roberto D’Aversa non si dà pace dopo i tanti punti sprecati dal suo Parma. Non solo quelli contro Spezia, Udinese e Fiorentina. Secondo il tecnico, infatti, anche contro l’Inter la sua squadra può recriminare per il risultato. Queste le sue parole in conferenza stampa, alla vigilia della partita al Tardini contro la Roma di Paulo Fonseca: «Ho visto bene la squadra nonostante quanto successo a Firenze e nelle ultime partite. Anche in quella contro l’Inter, dove possiamo recriminare per il risultato. Abbiamo grande rammarico dopo l’ennesima occasione sfuggita, dobbiamo però essere consapevoli che possiamo raggiungere il nostro obiettivo».