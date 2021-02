D’Aversa avvisa l’Inter: Â«Siamo arrabbiati! Crescita a livello fisicoÂ»

D’Aversa avvisa l’Inter: «Siamo arrabbiati! Crescita a livello fisico»

Roberto D’Aversa – Parma vs Udinese – Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida tra Spezia e Parma, analizzando il momento attuale vissuto dai gialloblu. Che il prossimo giovedì affronteranno proprio l’Inter allo stadio Ennio Tardini.

VOGLIA DI RIFARSI – Tanta amarezza e rabbia per Roberto D’Aversa e il suo Parma, dopo il 2-2 subito in rimonta oggi contro lo Spezia. Il tecnico dei gialloblu ha sottolineato quanta sia la rabbia e la voglia di riscattarsi in vista della sfida contro l’Inter: «Ci manca quella serenità, quando facciamo prestazioni simili e torniamo a casa senza i tre punti c’è da recriminare. In Serie A quando hai la possibilità di fare gol, devi farlo. In ogni caso c’è da sottolineare che la squadra fisicamente ha chiuso in crescendo, questo mi fa capire che si tratta più di un problema mentale il nostro. Dobbiamo essere arrabbiati e rammaricati, possiamo uscire da questa situazione e ci basta volerlo un po’ di più sotto l’aspetto della concentrazione e della determinazione. Gli errori ci devono servire per fare esperienza, perché stiamo dimostrando di non essere inferiori ai nostri avversari»