D’Amico: «Skriniar via dall’Inter? A sensazione sì! Ma c’è una variabile»

D’Amico, nonostante manchino meno di venti ore alla fine del mercato, presume che alla fine Skriniar lascerà l’Inter nella giornata di oggi. L’agente, ospite a Sportitalia Mercato, trova però una casistica che può far slittare tutto.

OBIETTIVO… SOLDI – Andrea D’Amico pensa come ci si muoverà su Milan Skriniar nell’ultimo giorno di calciomercato: «Secondo me l’intenzione dell’Inter è di portare a casa quello che può. Tra le società di un certo livello c’è un fair play tra di loro: Skriniar aveva detto di aver firmato. Il sostituto può essere Merih Demiral? Secondo me, vista la situazione di classifica, potrebbe farlo. Il momento, economicamente parlando, è difficile per tutti. C’è una variabile: le condizioni economiche per il giocatore. A volte, quando una società può prendere un parametro zero, alza il salario. Se invece deve compensare l’altra squadra bisogna verificare che non ci sia una diminutio per il giocatore. Skriniar andrà via oggi? La mia sensazione è sì, anche perché le alternative ci sono. Avrei ceduto Skriniar anziché Romelu Lukaku nel 2021, perché un difensore è più facile da sostituire. A Piero Ausilio è stato chiesto di fare ogni anno plusvalenze, non sarei molto leggero sui quindici milioni che possono arrivare adesso».