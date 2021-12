D’Amico: «Sanchez? Rimarrà all’Inter! Un’incognita sulle rose»

Per l’agente D’Amico Sanchez non si muoverà dall’Inter a gennaio. Ospite di Tiki Taka su Italia 1, dà per certa la permanenza del cileno anche per un motivo particolare.

NON SE NE VA – Andrea D’Amico non vede opzioni per Alexis Sanchez a gennaio: «È un giocatore che io penso rimanga all’Inter, perché in questo momento è concentrata nel mantenere questo organico e cercare di centrare l’obiettivo. Anche perché c’è un incognita molto importante, che è ancora quella del virus: andare a fare ragionamenti che si facevano in passato, sfoltendo le rose, quando poi magari ti trovi giocatori che non puoi utilizzare non solo per infortuni ma perché sono positivi è un rischio che non si può prendere. Avrà trentaquattro anni, ha un anno e mezzo di contratto. Io penso che sia un giocatore che rimanga».