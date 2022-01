L’Inter a breve dovrebbe annunciare qualche rinnovo, sia per quanto riguarda i giocatori sia per il management. L’agente D’Amico, ospite di Tiki Taka su Italia 1, ritiene che sia corretto farlo per il prosieguo della stagione.

STABILITÀ NECESSARIA – Andrea D’Amico parla dei rinnovi imminenti in casa Inter: «Penso che sia anche doveroso dare una certa sicurezza a tutto l’ambiente. Anche perché non sono