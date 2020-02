D’Amico: “Messi all’Inter? Se Suning vuole togliersi lo sfizio…”

Condividi questo articolo

Il procuratore Andrea D’Amico, ospite su “Tutti Convocati” per Radio 24, parla delle possibilità che Lionel Messi possa lasciare il Barcellona ammettendo che a suo dire qualche minima possibilità che il campione argentino scelga l’Inter esiste

IL FUTURO DI MESSI – Messi sembra essere in rotta col Barcellona, D’Amico analizza il suo possibile futuro: «Potrebbe andare solo al Psg o in Cina per una cifra inimmaginabile. Italia? Per Suning l’Inter è un giocattolino considerando i numeri e le cifre. I cinesi potrebbero anche togliersi lo sfizio di avere un riverbero in Cina di quello che stanno facendo in Italia e Messi sarebbe perfetto, ma non so cosa potrà succedere, il calcio sta cambiando. Vediamo cosa sta succedendo al Manchester City, io non sono mai stato d’accordo col fair play finanziario, ma è anche vero che se ci sono delle regole vanno rispettate».