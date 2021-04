All’Inter mancano quattro punti nelle ultime cinque giornate per assicurarsi in maniera aritmetica la Serie A. L’agente Andrea D’Amico, intervenuto in collegamento con “Sportitalia Mercato”, vede già il tricolore sulle maglie nerazzurre e dà a Conte la principale responsabilità.

GESTIONE PERFETTA – Per Andrea D’Amico l’allenatore ha un peso notevole: «Lo dimostra l’Inter di quest’anno. Nel momento stesso in cui viene eliminata in Champions League il suo allenatore Antonio Conte, col suo carisma e il suo carattere, nel momento del tracollo riesce a dare quella forza in più. Nessuno ci credeva più, viste le contingenze economiche: non dimentichiamo che c’è stato un lungo periodo di difficoltà, con gli stipendi postergati. L’apporto dell’allenatore non è solo conoscenza tecnica e tattica, ma anche lettura delle partite e conoscenza dei singoli. Quando José Mourinho vinse il Triplete con l’Inter fu fondamentale motivare chi non gioca: è importante tenere sempre un gruppo coeso. In una stagione così lunga devi contare su tutti».

RESPONSABILITÀ NETTA – D’Amico insiste: «Penso che questo sia lo scudetto di Conte, soprattutto, e che voglia continuare e giocarsi una Champions League importante. Sperando che Suning trovi equilibrio economico, oppure un compratore a cui sta aspirando. Di sicuro è un momento difficile per tutto il calcio internazionale, oltre che nazionale. E a mio avviso la questione Superlega non è finita qui».