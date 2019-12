D’Amico: “Inter, ecco a cosa è dovuta la grandezza di Conte. Esposito…”

Andrea D’Amico, ospite di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Canale 5, ha elogiato Conte per quanto fatto in questa prima parte di stagione con l’Inter. L’agente ha anche commentato l’esordio da titolare con gol di Esposito, avvenuto sabato contro il Genoa.

BENE COSÌ – Andrea D’Amico vede in maniera positiva la crescita di Sebastiano Esposito: «Sicuramente è di grande prospettiva. La grandezza di Antonio Conte è anche dovuta al fatto che ha voluto dei giocatori a sua immagine e somiglianza. Ha disegnato un’Inter che voleva lui, al di là del fatto delll’uscita in Champions League, e ha saputo mettere dentro dei giovani al momento giusto. È chiaro che quando metti dentro un giovane di valore, in un organico organizzato e al momento giusto, ottimizzi le sue prestazioni. Se tu lo stesso giovane lo metti dentro nel momento sbagliato gli fai fare brutta figura».