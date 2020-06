Ag. D’Ambrosio: “Rinnovo? Inter ha grande stima di lui. Lautaro Martinez…”

D’Ambrosio potrebbe rinnovare con l’Inter e in tempi non troppo lunghi. Il suo agente Vincenzo Pisacane (che ha appena preso Insigne), intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”, fa capire che presto dovrebbe arrivare l’accordo.

RINNOVO IN VISTA – Vincenzo Pisacane è sicuro che con Danilo D’Ambrosio si arriverà a un’intesa per il rinnovo: «Ne parleremo a breve. Ho sempre pensato che ci sia un enorme stima nei confronti di Danilo e sono convinto che continuerà ad esserci. È un grandissimo professionista, che ha fatto della determinazione il suo punto di forza. Non ci saranno problemi. Lautaro Martinez? L’Inter ha uno dei migliori allenatori al mondo, un dirigente vincente come Giuseppe Marotta e un grande direttore sportivo come Piero Ausilio. Se partisse Lautaro Martinez sarebbe una perdita importante, ma verrebbe sostituito con un calciatore all’altezza».

