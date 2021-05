D’Agostino: «Post-Conte all’Inter? Io non mi sarei fatto scappare De Zerbi!»

De Zerbi non potrà essere il sostituto di Conte all’Inter, visto che due giorni fa ha firmato per lo Shakhtar Donetsk (vedi articolo). Gaetano D’Agostino, allenatore del Lecco, nel corso di “Sportitalia Mercato” ritiene che sarebbe stato l’allenatore ideale.

UN PECCATO – Gaetano D’Agostino fa un nome non più spendibile per l’Inter come rimpiazzo di Antonio Conte: «Io non mi sarei fatto scappare Roberto De Zerbi. Nel senso: è uno dei migliori allenatori d’Italia, sentivo ancora parlare se era pronto per una grande squadra. Io l’ho conosciuto, l’ho vissuto, l’ho studiato e l’ho seguito: assicuro di sì. Bisognava aspettare De Zerbi, anziché mandarlo allo Shakhtar Donetsk. Doveva provare almeno con un nome nuovo, con delle idee nuove, e ripartire da zero: chiunque vuole provare a emulare Conte all’Inter secondo me partirà male».