D’Agostino: «Inter, vantaggio importante ma Milan partirà forte! Leao…»

Gaetano D’Agostino, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato di Inter-Milan semifinale di ritorno di Champions League in programma questa sera alle 21

IMPORTANTE – Questa l’opinione di D’Agostino: «L’Inter ha un vantaggio importante. L’obiettivo del Milan è quello di fare un gol nel primo tempo per riaprire la gara. Non dovesse essere così le cose si farebbero più complicate. Il Milan si giocherà il tutto per tutto e partirà forte, con l’attenzione che non ha avuto nei primi 20′ dell’andata. Pronti-via credo che Leao partirà subito, altrimenti potrebbe essere troppo tardi. L’Inter è fatta per aggredire e ripartire, non per aspettare. Se l’Inter facesse un gol, potrebbe dilagare, perché il tuo piano va a monte. Il Milan deve fare le due fasi perfette».