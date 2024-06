Cygan: «Thuram? Non sarei sorpreso se fosse sulla lista di un top club»

L’ex difensore del Lille, Pascal Cygan, ha commentato a Sportitalia il percorso fatto da Marcus Thuram con la maglia dell’Inter. Inoltre, un pensierino su un top club europeo che potrebbe mettere il francese nel mirino.

SUCCESSORE – Pascal Cygan, l’ex difensore di Lille e Arsenal ha parlato in esclusiva a Sportitalia. Il francese ha commentato il percorso di Thuram all’Inter in vista anche dell’Europeo in Germania. Queste le parole di Cygan: «Sorpreso della crescita di Marcus Thuram? No, la sua crescita non mi ha per nulla sorpreso. Veniva da una grande stagione in Germania ed ha confermato tutto quanto di buono visto lì in Italia e con la Nazionale francese. Psg su di lui per il post Mbappé? La proprietà del Psg fa offerte di trasferimento a tutti i giocatori che fanno meglio in circolazione, quindi non sarei sorpreso se Thuram facesse parte della lista dei possibili successori di Mbappé. Anche se non dovrebbe essere lui il prescelto per quella posizione».

Thuram e il futuro: l’Inter è stata chiara

FUTURO – Marcus Thuram, nell’arco della stagione, è stato il calciatore giusto che ha saputo guidare i nerazzurri nei momenti più bui. L’Inter ha già fatto sapere di voler contare su di lui anche per l’anno prossimo. Il francese si è inserito alla perfezione nei diktat di Simone Inzaghi. Inoltre è stato il miglior compagno di reparto per Lautaro Martinez che ha dominato la classifica marcatori.