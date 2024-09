Cutrone trascina il Como: il Verona combatte in dieci ma esce sconfitto!

Como-Verona risulta una partita avvincente fino alla fine. La gara termina sul risultato di 3-2, con gli ospiti in inferiorità numerica dal 64′.

PRIMO TEMPO – Como-Verona è andata in scena alle 15.00 di oggi pomeriggio per la sesta giornata di Serie A. I padroni di casa iniziano molto bene la sfida, andando vicino in più occasioni al gol del vantaggio evitato solo da una prestazione ottima del portiere Montipò. A sbloccare il match, però, è la squadra ospite, col gol al 26′ di Tengstedt, poi annullato per posizione irregolare. Tutto da rifare, dunque, e ne approfitta il Como, bravo a riuscire a passare avanti poco prima dell’intervallo. Il merito è di Cutrone, che al 43′ calcia in area col destro e sfrutta la deviazione di Tchatchoua per l’1-0.

Como-Verona 3-2

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo si apre meglio per il Verona, che al 51′ conquista un calcio di rigore fischiato dall’arbitro dopo essere stato richiamato dal VAR. A causarlo è Sergi Roberto, con un pestone in area ai danni di Lazovic. È proprio quest’ultimo a trasformare il rigore dal dischetto per la palla gol del pareggio. La situazione, però, si complica per la squadra ospite, quando al 64′ viene espulso Suslov dopo il secondo giallo in seguito a un contrasto con Fadera. Il Verona resta in dieci uomini e al 72′ Cutrone può siglare la sua doppietta personale: ancora suo il gol, dal limite dell’area, che riporta il Como in vantaggio.

FINALE – Ma la sfida non è ancora finita perché all’89’ è il momento anche del ‘Gallo’ Belotti. che di testa colpisce il pallone del 3-1. Il Verona, però, non si arrende fino alla fine e accorcia le distanze al 90+4′ quando il giovane Lambourde spiazza Audero. Non c’è più tempo, però, ed è la squadra di casa a conquistare i tre punti.