Cury (ag. Vitor Roque): «L’Inter ha manifestato interesse in estate. Poi nulla»

Andre Cury, agente del calciatore Vitor Roque, ha raccontato dell’esistenza di un contatto in estate con l’Inter per parlare del suo assistito. I nerazzurri, poi, non hanno dato seguito a una prima manifestazione di interesse per il brasiliano.

IL PUNTO – Vitor Roque, accostato anche all’Inter in estate, è uno dei calciatori brasiliani più interessanti per il futuro. L’ex Cruzeiro, sondato anche da altre squadre di Serie A come Lazio e Fiorentina, si è alla fine accasato in prestito con diritto di riscatto al Betis. L’esigenza di provvedere agli ultimi tesseramenti non ancora completati, in specie quello di Dani Olmo prelevato dal Lipsia, ha spinto il Barcellona a liberarsi di un giocatore di grande prospettiva come il classe 2005 anche a costo di perderne il controllo dalla prossima finestra estiva di calciomercato.

Vitor Roque nel mirino dell’Inter? Tutta la verità di Cury

LA RIVELAZIONE – Andre Cury, agente di Vitor Roque, ha rilasciato un’intervista a TMW in merito all’evoluzione della situazione di mercato del suo assistito in estate: «Sì, è vero che l’Inter e la Lazio ci abbiano mostrato interesse, ma non ne abbiamo mai parlato in modo approfondito. Per un motivo chiaro: non ci hanno mai fatto offerte, né a noi né al Barcellona».