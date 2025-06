Curve Inter e Milan, stretta sugli abbonamenti? La richiesta! – TS

Occhio alla nuova richiesta della Procura per stroncare le due curve di Inter e Milan. Si va verso una stretta sugli abbonamenti.

NUOVI RISVOLTI – Le novità sull’Inchiesta Curve di Inter e Milan non si arrestano. Nei giorni scorsi il PM della Procura di Milano ha avanzato la richiesta della pena per alcuni degli ex esponenti del tifo organizzato delle due squadre, comminando quasi novant’anni di carcere agli imputati. E anche la Serie A si è mossa col suo avvocato Salvatore Pino, chiedendo un risarcimento dei danni, anche di immagine, agli ultras delle due tifoserie milanesi. La Lega di Serie A, come parte civile, ha chiesto un totale di 475 mila euro alle due Curve. Come riferisce Tuttosport, i fari della Procura restano comunque accesi: a carico delle due società, Inter e Milan, è aperto da tempo un procedimento di prevenzione, per scongiurare l’eventuale commissariamento. E al contempo, nelle prossime settimane, le due società dovranno dimostrare agli inquirenti di aver portato a termine la “bonifica” dei rapporti con la tifoseria organizzata.

Curve Inter e Milan: la Procura chiede la non prelazione sugli abbonamenti

NO PRELAZIONE ABBONAMENTI – A proposito della “bonifica” con la curva, tra le richieste della Procura, sembra, che vi sia anche quella di non concedere prelazioni per gli abbonamenti nei settori delle due curve di Milano. La mossa dell’Inter per la finale di Champions League, ad esempio, va in questa direzione.