Curve Inter e Milan, la Lega Serie A chiede il risarcimento!

La Lega di Serie A prende dei provvedimenti contro le Curve di Inter e Milan: ecco la cifra richiesta dai legali come risarcimento dopo i fatti emersi dalle indagini.

NUOVI RISVOLTI – Le novità sull’Inchiesta Curve di Inter e Milan non si arrestano. Proprio nel giorno in cui il pm della Procura di Milano ha avanzato la richiesta della pena per alcuni degli ex esponenti del tifo organizzato delle due squadre, anche la Serie A si muove col suo avvocato Salvatore Pino. Stando a quanto riporta Calcio e Finanza, infatti, la Lega ha chiesto un risarcimento dei danni, anche di immagine, agli ultras delle due tifoserie milanesi. La Lega di Serie A, come parte civile, ha chiesto un totale di 475 mila euro alle due Curve.

La Lega Serie A chiede un risarcimento alle Curve di Inter e Milan: ecco di che cifre si tratta

LE RICHIESTE – Sarà di 250mila euro la somma da risarcire per gli ex esponenti del tifo organizzato nerazzurro. 20mila euro, invece, quelli richiesti a un imputato legato alla ‘ndrangheta e 5mila euro a Beretta e Marco Ferico, sempre ex del direttivo della tifoseria nerazzurra. Anche per la Curva del Milan sono arrivate delle richieste onerose da parte della Lega Serie A: 200mila euro con l’aggiunta di richieste provvisionali di risarcimento di 85mila euro.