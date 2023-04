Curva Nord: «La squadra ha bisogno di chiunque tifi Inter!»

Tramite il proprio profilo Instagram, la Curva Nord ha parlato del momento dell’Inter e spiegato certe sue decisioni.

MENTALITÀ – Ha deciso di parlare anche la Curva Nord dopo la vittoria dell’Inter in Champions League. Queste le parole del post su Instagram: «Benfica-Inter 0-2. Contro ogni pronostico l’Inter vince e convince a Lisbona, ci troviamo ora in una situazione alquanto ambigua. Siamo quinti in campionato e arrabbiati perché questa posizione non è consona alla rosa che abbiamo. D’altro canto siamo in semifinale di Coppa Italia con una partita di ritorno alla portata da giocare in casa. Incredibilmente ci troviamo nelle prime otto d’Europa con un risultato nella gara d’andata che ci fa più che ben sperare. L’andamento altalenante tra coppa e campionato è la dimostrazione che con il giusto approccio e con la giusta mentalità l’Inter avrebbe potuto ambire a tutt’altro scenario in Serie A».

DECISIONI – La Curva Nord ha poi continuato, spiegando alcune decisione prese: «Arriviamo quindi a fare un attimo l’analisi della situazione e a spiegare alcune decisioni della Curva Nord. La Curva Nord è ben consapevole dei mezzi di questa squadra e ha sempre voluto aspettare a tirare conclusioni affrettate. Nonostante il campionato stesse scivolando via le altre competizioni ci davano la possibilità di dimostrare il nostro valore e proseguire il cammino. Non è stato facile dare fiducia incondizionata in certi momenti, ma era necessario per dare serenità all’ambiente visto i palcoscenici che ci vedevano prorogasti. Col senno di poi la decisione di stare vicino a mister e squadra si è rivelata corretta. Ovviamente non abbiamo nessuna garanzia per il futuro, che potrebbe regalare trofei come potrebbe risolversi con in mano un pugno di mosche».

CRITICHE – La conclusione del post è arrivata con una risposta alle critiche ricevute: «Visto le numerose critiche ricevute durante il percorso al nostro operato e vista la poca fiducia avuta nei confronti della squadra siamo fortemente convinti che da qui in avanti il popolo interista debba unirsi omogeneamente con un unico obiettivo: portare i ragazzi alla vittoria! I giudizi e le critiche in questo momento della stagione lasciano il tempo che trovano, la squadra ha bisogno di ogni singola persona che tifa inter, dal tifoso da salotto all’ultras convinto. Forza Inter, avanti Curva Nord. Conduciamoli in trionfo».