La Curva Nord pensa alla Supercoppa Italiana: un volo per spingere l’Inter – TS

Manca ancora più di un mese alla ripresa della stagione e due alla tanto attesa finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter. Proprio per questa occasione, come si legge su Tuttosport, la Curva Nord sta organizzando un volo charter per essere presente all’appuntamento.

TRASFERTA ARABA – Alla ripresa della stagione l’Inter dovrà affrontare una serie di partite di grande valore per il prosieguo della stagione. Il 4 gennaio i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro contro la capolista Napoli, e l’occasione di recuperare qualche punto ai partenopei è molto ghiotta. Mentre il 18 gennaio gli uomini di Simone Inzaghi scenderanno in campo a Riyad, in Arabia Saudita contro il Milan nella finale di Supercoppa Italiana. Partita che non è assolutamente da sbagliare, non solo perché si tratta di un derby, ma perché c’è in palio anche il primo trofeo della stagione. Come riportato da Tuttosport, la Curva Nord sta già predisponendo un volo charter per l’occasione. L’obiettivo è quello di spingere la squadra alla conquista di un trofeo, che avrebbe il sapore della rivincita per lo scudetto perso lo scorso anno in favore dei rossoneri. Una folta delegazione della Curva Nord sarà presente all’evento.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini