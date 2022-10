Curva Nord Lazio, solidarietà ai ‘gemelli’ dell’Inter: in silenzio per 15 minuti

La Curva Nord dell’Inter trova solidarietà in quella della Lazio per la morte di Boiocchi, storico capo ultrà nerazzurro ucciso in un agguato. Nei primi 15 minuti della sfida con la Salernitana i sostenitori biancocelesti sono rimasti in silenzio

SOLIDARIETÀ – La Curva Nord della Lazio, gemellata da sempre con la Curva Nord dell’Inter, non poteva esimersi dal dimostrare solidarietà ai colleghi nerazzurri che ieri hanno abbandonato San Siro alla notizia della morte di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà nerazzurro. Nei primi 15 minuti di Lazio-Salernitana, nonostante le 40mila persone presenti all’Olimpico, gli ultras laziali sono rimasti in silenzio. In seguito hanno ricominciato a tifare.