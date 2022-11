Curva Nord Inter, indagini parallele: due i filoni più l’omicidio Boiocchi – TS

Continua a far discutere la situazione della Curva Nord dell’Inter, dopo quanto avvenuto sabato scorso con la Sampdoria. Oltre all’omicidio di Boiocchi e all’abbandono degli spalti del Meazza c’è un’altra indagine in corso, che segnala Tuttosport.

VICENDA CURVA – Come segnalato ieri (vedi articolo), la Questura di Milano ha emesso quattro Daspo per chi voleva che tutti i tifosi lasciassero la Curva Nord in Inter-Sampdoria. Sono solo però alcuni dei provvedimenti che riguardano i fatti avvenuto sabato scorso e non soltanto. Tuttosport indica queste misure, in aggiunta alle restrizioni per il Bologna (vedi articolo), come le prime prese verso gli esponenti del tifo nerazzurro. Il procuratore Marcello Viola ha aperto un fascicolo, che valuterà anche altri atti occorsi una settimana fa. Il pubblico ministero Paolo Storati sta inoltre conducendo l’indagine sull’omicidio di Vittorio Boiocchi, che ha scatenato la reazione in Curva Nord. E sempre a proposito del settore, in Procura da tempo c’è un’altra indagine su presunti traffici illeciti. Si parla di droga, bagarinaggio, parchetti e racket sulle attività commerciali delle partite al Meazza. Questa è cominciata già da quasi quattro anni, dopo gli scontri del 26 dicembre 2018 prima di Inter-Napoli che avevano portato alla morte di Daniele Belardinelli.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi