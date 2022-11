Curva Nord, il leader finisce in sorveglianza speciale (con 10 anni di Daspo) – CdS

Sorveglianza speciale e divieto di dimora a Milano per un leader della Curva Nord dell’Inter, con tanto di Daspo di dieci anni. Questo quanto deciso dal Tribunale di Milano e riportato questa mattina dal Corriere dello Sport.

LA DECISIONE – Il Tribunale di Milano ha disposto la sorveglianza speciale per un anno e mezzo cn divieto di dimora nel capoluogo lombardo per l’attuale leader della Curva Nord dell’Inter, Andrea Beretta. Quest’ultimo, viene spiegato, si è reso responsabile di numerosi reati e altre lesioni, minacce, e violazioni del Daspo che gli è già stato comminato per la durata di 10 anni. i. Tra gli ultimi episodi segnalati nel provvedimento quello del 16 febbraio scorso, quando, a margine di Inter-Liverpool, Beretta aveva minacciato un bagarino fuori da San Siro e lo aveva colpito con calci e pugni, episodio che lo aveva poi portato ai domiciliari. Beretta è stato sentito di recente anche come teste nel caso dell’omicidio di sabato scorso di Vittorio Boiocchi, leader storico della curva nerazzurra.

Fonte: Corriere dello Sport