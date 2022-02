Curva Nord, comunicato prima di Inter-Liverpool: «Coloriamo San Siro!»

La Curva Nord dell’Inter attraverso un post pubblicato attraverso la pagina Facebook ufficiale chiama a raccolta tutti i tifosi presenti domani a San Siro per Inter-Liverpool, accogliendo di fatto la “richiesta” fatta da Marco Materazzi in un’intervista.

COLORIAMO SAN SIRO -“Inter-Liverpool sta arrivando. Sarà una notte da Campioni! Come un dipinto che possa durante in eterno, coloriamo il Meazza di neroazzurro per creare una atmosfera magica e rendere la serata immortale. Invitiamo tutti i tifosi interisti a indossare i colori sociali ed a portare sciarpe, bandiere, stendardi. Qualsiasi cosa per tingere il nostro tempio di gioco con l’effige del nostro sacro tifare. La Nord sta scaldando i motori… Facciamoci trovare pronti!”

Fonte: Pagina Facebook “L’Urlo della Nord”