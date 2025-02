Curva Inter e Milan, inizia il countdown di Chinè – TS

Come si legge su Tuttosport, in casa Inter e Milan si aspetta con attenzione la data del 25 febbraio, giorno in cui si dovrà sapere il proseguo dell’indagine della Procura sportiva sul caso delle due Curve.

TEMPI STRETTI – Sulle pagine di Tuttosport, a poche ore dalla sfida tra Inter e Fiorentina, si chiedono che fine abbia fatto l’indagine di Giuseppe Chiné sulle curve di Inter e Milan. Dal 27 novembre, giorno in cui l’attuale numero uno della Procura della FIGC aveva iniziato ad analizzare i documenti, sono passati ben 71 giorno. Certo, Chiné è ancora nei tempi previsti per decidere il da farsi, fino al prossimo 25 febbraio. Come riportato dall’articolo 119 del Codice di Giustizia Sportiva, si prevede fino a 30 giorni per l’iscrizione della notizia del presunto illecito nell’apposito registro e fino a 60, da quel momento, per lo svolgimento dell’indagine. Un totale di 90 giorni che andrà a scadere il 25 febbraio. In caso arrivasse qualche deferimento, la data clou si sposterà poi al 25 maggio.

Inchiesta curva Inter e Milan, l’analisi di Tuttosport

INDAGINE – Tutti si chiedono cosa potrebbe succedere a Inter e Milan. Come spiegato dallo stesso quotidiano, la strada potrebbe essere uguale a quella della Juventus una decina di anni fa. Il percorso si concluse con delle ammende e delle inibizioni a carico di quattro dirigente. Questa casistica potrebbe riguardare anche i due club che sono coinvolti adesso. Negli ultimi giorni, l'ex capo-ultrà e ora pentito Andrea Beretta, aveva lanciato accuse anche nei confronti del caso Beppe Marotta. Dal 25 febbraio in poi si sarà bene quale strada sarà presa dalla Procura Sportiva.

Fonte: Tuttosport – Daniele Galosso