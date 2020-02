Cugini: “Spalletti si aspettava una cosa dall’Inter. Milan? Lo sanno tutti”

Spalletti è stato il grande protagonista di “Sportitalia Mercato”, con un lunghissimo intervento in collegamento da Castellammare di Stabia (vedi articolo). Mimmo Cugini, giornalista del quotidiano “La Gazzetta dello Sport”, ha commentato le parole dell’ex allenatore dell’Inter soprattutto sul suo mancato passaggio al Milan.

DERBY SFIORATO – Domenica si giocherà Inter-Milan e sulla panchina rossonera poteva esserci Luciano Spalletti. Il giornalista Mimmo Cugini commenta le parole del tecnico toscano: «Diciamo che è stata una questione economica, lo sanno tutti. Il Milan ha chiamato Spalletti, credo che Spalletti avesse dato la sua disponibilità. È normale che avesse un grande spirito di rivalsa dopo l’esonero. Secondo me ce l’ha anche un po’ per questo senso che gli è rimasto di aver lasciato a metà il lavoro. Lui, probabilmente, si aspettava nel terzo anno una campagna acquisti importante, quella che poi in effetti c’è stata all’Inter, per salire un ulteriore gradino e avvicinarsi alla Juventus. È evidente che il mancato passaggio al Milan è dipeso dal fatto che l’Inter, nel momento in cui lui ha chiesto di andarsene, non ha voluto riconoscere quello che lui pretendeva. È una questione economica su cui lui, avendo un contratto ancora per due anni, pretende che sia rispettato».